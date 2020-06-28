MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
28.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:28
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: DHA