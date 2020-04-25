MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi (3)
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Irak, Güncel, Haber

MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi (3)

'SALDIRI NOKTALARI TESPİT EDİLEREK ATEŞ ALTINA ALINDI'Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin Kiri T. üs bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

25.04.2020 21:45 | Son Güncelleme: 25.04.2020 21:45
MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi (3)

'SALDIRI NOKTALARI TESPİT EDİLEREK ATEŞ ALTINA ALINDI'

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin Kiri T. üs bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, sabah saatlerinde ağır silahlarla yapılan taciz atışlarının ardından alarm durumuna geçildiği belirtilerek, "Taciz atışlarını başlaması ile alarm durumuna geçen kahraman komandolarımız tarafından durum üst komutanlıklara rapor edilerek tüm harekat merkezlerinin bilgilendirilmesi sağlanmış, üs bölgesinde mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile atışların geldiği bölgeler tespit edilmiştir. Üs bölgesinde konuşlu ateş destek silahları ile bölgede tespit edilen ve teröristlerce daha önce kullanıldığı bilinen yaklaşma, kaçış yolları ve muhtemel havan mevzileri derhal yoğun şekilde ateş altına alınmıştır. Teröristlerin ateş altına alınması faaliyetine yurt içinde ve dışında bulunan uzun menzilli diğer ateş destek vasıtalarımız da destek vermiştir. Gözetleme vasıtalarından, yapılan yoğun ve isabetli atışlar neticesinde teröristlerin bölgeden kaçmaya çalıştığı tespit edilmiştir" denildi. 

'ARAMA VE KEŞİF FAALİYETİ SÜRÜYOR'Karadan yapılan atışlara, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16 uçaklarıyla da destek sağlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu faaliyetlerle koordineli olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-16 uçaklarımız derhal görevlendirilmiş, yer birlikler tarafından tespit edilen planlı ve plansız hedefler ile teröristlerin kaçış istikametleri ateş altına alınmıştır. Uçakların ayrılmasının akabinde bölgede kalan terörist unsurların takibi ve imhası için Atak helikopter kolu bölgeye intikal ederek tespit edilen hedefler ateş altına alınmıştır. Ateş destek vasıtaları, F-16 uçakları ve taarruz helikopter atışları neticesinde 12 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.  Bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan ağır silah atışları neticesinde bir personelimiz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 3 personelimiz ise yaralanmıştır. Şehit ve yaralı personelimiz, görevlendirilen genel maksat helikopterleri ile bölgeye yapılan atışlar ve hava faaliyetlerle koordineli olarak gecikmeksizin Şırnak'a tahliye edilmiştir. Bölgede arama-tarama, keşif-gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz olarak devam edecektir."

Görüntü dökümü: ------------

TSK'dan paylaşılan operasyon görüntüleri

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

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