Msb: "Irak'ın Kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları...

MSB: "Irak'ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA