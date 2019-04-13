Msb: "Irak'ın Kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları...

Msb: "Irak'ın Kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları...

MSB: "Irak'ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Msb:

MSB: "Irak'ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA
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