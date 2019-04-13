Msb: "Irak'ın Kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları...
MSB: "Irak'ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
13 Nisan 2019 Cumartesi 17:03
MSB: "Irak'ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." - ANKARA