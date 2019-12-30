MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li...
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MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li...

MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu.

30.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:20
MSB:

MSB: "Irak'ın kuzeyi ve barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist 'de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA
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