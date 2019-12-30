MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li...
MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu.
30.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:20
MSB: "Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu." - ANKARA
Kaynak: İHA
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