MSB: "Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde PKK bölücü terör...
MSB: "Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
MSB: "Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu." - ANKARA
Kaynak: İHA
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