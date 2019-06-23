MSB: "Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu." - ANKARA

Kaynak: İHA