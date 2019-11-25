MSB: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe 1-2 operasyonlarında bugüne kadar 90...
MSB: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe 1-2 operasyonlarında bugüne kadar 90 terörist etkisiz hale getirilirken 320 mağarayla 266 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit etkisiz hale getirildi.
25.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:08
MSB: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe 1-2 operasyonlarında bugüne kadar 90 terörist etkisiz hale getirilirken 320 mağarayla 266 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İHA