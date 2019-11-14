14.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:00

MSB: "Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA