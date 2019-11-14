MSB: "Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya...
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MSB: "Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya...

MSB: "Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi.

14.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:00
MSB:

MSB: "Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA
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