MSB: "İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı...
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MSB: "İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı...

MSB: "İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi.

30.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:39
MSB:

MSB: "İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce Köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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