MSB: İnkumu açıklarında batan gemiyle ilgili çalışmalara destek için fırkateyn görevlendirildi
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MSB: İnkumu açıklarında batan gemiyle ilgili çalışmalara destek için fırkateyn görevlendirildi

17.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:10
MSB: İnkumu açıklarında batan gemiyle ilgili çalışmalara destek için fırkateyn görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bartın İnkumu açıklarında batan gemiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarına destek için fırkateyn görevlendirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bartın İnkumu açıklarında batan gemiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarına destek için fırkateyn görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bartın İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir fırkateyn görevlendirildi." ifadesine yer veridi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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