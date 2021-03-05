MSB: İlk bilgiler ışığında kaza kırımın hava koşullarının ani değişimiyle ortaya çıkan olumsuz hava şartlarından meydana geldiği değerlendirilmektedir
05.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:29
MSB: İlk bilgiler ışığında kaza kırımın hava koşullarının ani değişimiyle ortaya çıkan olumsuz hava şartlarından meydana geldiği değerlendirilmektedir.
MSB: İlk bilgiler ışığında kaza kırımın hava koşullarının ani değişimiyle ortaya çıkan olumsuz hava şartlarından meydana geldiği değerlendirilmektedir
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer