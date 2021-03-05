MSB: İlk bilgiler ışığında kaza kırımın hava koşullarının ani değişimiyle ortaya çıkan olumsuz hava şartlarından meydana geldiği değerlendirilmektedir
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MSB: İlk bilgiler ışığında kaza kırımın hava koşullarının ani değişimiyle ortaya çıkan olumsuz hava şartlarından meydana geldiği değerlendirilmektedir

05.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:29
MSB: İlk bilgiler ışığında kaza kırımın hava koşullarının ani değişimiyle ortaya çıkan olumsuz hava şartlarından meydana geldiği değerlendirilmektedir

MSB: İlk bilgiler ışığında kaza kırımın hava koşullarının ani değişimiyle ortaya çıkan olumsuz hava şartlarından meydana geldiği değerlendirilmektedir.

MSB: İlk bilgiler ışığında kaza kırımın hava koşullarının ani değişimiyle ortaya çıkan olumsuz hava şartlarından meydana geldiği değerlendirilmektedir

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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