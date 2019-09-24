Msb: iki f-16, suriye hava sahasında uçtu

24.09.2019 16:49

Milli Savunma Bakanlığı, 'Doğal Kararlılık Harekatı' kapsamında iki F-16 uçağının, Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA