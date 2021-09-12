MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 3 asker şehit oldu (3) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 3 asker şehit oldu (3)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 3 asker şehit oldu (3)

HASTANEDE TEDAVİ GÖREN TURGAY ABACI DA ŞEHİT OLDUMilli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada İdbil'de çıkan çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Tugay Abacı'nın da şehit düştüğünü bildirdi.

HASTANEDE TEDAVİ GÖREN TURGAY ABACI DA ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada İdbil'de çıkan çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Tugay Abacı'nın da şehit düştüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Haber : ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kahreden haberi MSB verdi! Yaralı askerimiz Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı şehit düştü

Kahreden haberi MSB verdi! Yaralı askerimiz Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı şehit düştü

 Son dakika haberi: MSB: İdlib'de TSK unsurlarına yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Son dakika haberi: MSB: İdlib'de TSK unsurlarına yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

 Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin...

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin...
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ferhan Şensoy Defne Samyeli Kaan Yıldırım Amelia Hamlin
Spor Diego Marcao Cristiano Alper Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 3 asker şehit oldu (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 00:57:24. #1.17#