MSB: İdlib'deki M4 yolunda 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı
05.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:04
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA