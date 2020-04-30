MSB: İdlib'deki M4 yolunda 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı
MSB: İdlib'deki M4 yolunda 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldıMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı açıklandı.
30.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:35
MSB: İdlib'deki M4 yolunda 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Fedarasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.
FOTOĞRAF ANKARA, (DHA) -
Kaynak: DHA