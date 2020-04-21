MSB: İdlib'deki M4 yolunda, 5'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı açıklandı.
21.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:56
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA