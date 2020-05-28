MSB: İdlib'deki M4 yolunda 13'üncü Türk-Rus devriyesi yapıldı
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MSB: İdlib'deki M4 yolunda 13'üncü Türk-Rus devriyesi yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı açıklandı.

MSB: İdlib'deki M4 yolunda 13'üncü Türk-Rus devriyesi yapıldı
28.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:24

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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