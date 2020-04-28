MSB: İdlib'deki M4 Karayolu'nda 6'ncı Türk-Rus kara devriyesi yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı'nca, İdlib'deki M4 Karayolu'nda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldığı açıklandı.
28.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:30
Milli Savunma Bakanlığı'nca, İdlib'deki M4 Karayolu'nda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldığı açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Fedarasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 Karayolu'nda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA