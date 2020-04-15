MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda Türk-Rus kara devriyesi icra edildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, TR-RF mutabakatı çerçevesinde gerçekleştirilen kara devriyesine ait görsellere de yer verildi.

Fotoğraflarda, Mehmetçiğin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve eldiven kullandığı görüldü.

Kaynak: AA