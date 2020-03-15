MSB: İdlib'deki birleşik kara devriyesi gerekli tedbirler alınarak icra edilmiştir Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki 1'inci Türkiye-Rusya birleşik kara devriyesinin, gerekli tedbirler alınarak icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki 1'inci Türkiye-Rusya birleşik kara devriyesinin, gerekli tedbirler alınarak icra edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kara devriyesinin olası provokasyonları ve bölgedeki sivil halkın zarar görmesini önlemek amacıyla Türk ve Rus Müşterek Koordinasyon Merkezleri arasındaki koordine sonucunda gerekli tedbirler alınarak icra edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA