MSB: İdlib'de gözlem noktalarımız görevine devam ediyor

08.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:03

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, İdlib'de bulunan gözlem noktalarının görevine devam ettiği, yapılacak yeni bir saldırıya en sert şekilde karşılık verileceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA