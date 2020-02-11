MSB: İdlib'de Esed rejimine ait bir helikopterin düşürüldüğü öğrenildi
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MSB: İdlib'de Esed rejimine ait bir helikopterin düşürüldüğü öğrenildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasında, "Alınan son bilgilere göre, İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir.

11.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:22
MSB: İdlib'de Esed rejimine ait bir helikopterin düşürüldüğü öğrenildi

(MSB) açıklamasında, "Alınan son bilgilere göre, bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

MSB'nin hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Alınan son bilgilere göre, İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir."

Kaynak: AA
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