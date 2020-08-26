MSB: İdlib'de çok sayıda EYP imha edildi
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MSB: İdlib'de çok sayıda EYP imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'de tespit edilen çok sayıda el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği açıklandı.

MSB: İdlib'de çok sayıda EYP imha edildi
26.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:33

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'de tespit edilen çok sayıda el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği açıklandı. 

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızın İdlib bölgesinde icra ettiği arama tarama faaliyetinde çok sayıda EYP tespit edilerek imha edildi" denildi.


Kaynak: DHA

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