MSB: İdlib'de 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
07.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:30
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA