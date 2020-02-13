MSB: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
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MSB: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib bölgesinde 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

13.02.2020 01:13 | Son Güncelleme: 13.02.2020 01:13
MSB: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), bölgesinde 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; bugün 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" denildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA
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