MSB: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib bölgesinde 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
13.02.2020 00:51 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:51
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib bölgesinde 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; bugün 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA