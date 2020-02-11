MSB: İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

11.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:30

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA