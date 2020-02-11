MSB: İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
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MSB: İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

11.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:30
MSB: İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir" denildi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA
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