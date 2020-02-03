MSB: İdlib'de 5 asker ile 1 sivil personel şehit oldu (2)

03.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:55

ŞEHİT SAYISI 6 OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'nca İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit sayısının, 6'ya yükseldiği duyuruldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza Rejim tarafından 3 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralananlardan 1 silah arkadaşımız ile 1 sivil personelimiz daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen olayda şehit sayımız 6'ya yükselmiştir. Halihazırda meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: DHA