MSB: İdlib'de 2 şehit, 2 yaralı (2)
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MSB: İdlib'de 2 şehit, 2 yaralı (2)

114 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMSB'nın açıklamasında ayrıca, 1 hava savunma füze sistemi, 1 ZU-23 uçaksavar, 1 tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

27.02.2020 00:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 00:46
MSB: İdlib'de 2 şehit, 2 yaralı (2)

114 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'nın açıklamasında ayrıca, 1 hava savunma füze sistemi, 1 ZU-23 uçaksavar, 1 tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. 

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

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