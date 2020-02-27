MSB: İdlib'de 2 şehit, 2 yaralı

27.02.2020 00:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 00:34

MİLLİ Savunma Bakanlığı İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir." denildi.

Kaynak: DHA