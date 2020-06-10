MSB: İdlib'de 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
10.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:39
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA