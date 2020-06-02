MSB: İdlib'de 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
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MSB: İdlib'de 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

MSB: İdlib'de 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
02.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:25

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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