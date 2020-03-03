MSB: İdlib'de 1 şehit, 1 yaralı (2)
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de düzenlenen topçu atışı saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak için başsağlığı mesajı yayımladı.
03.03.2020 05:20 | Son Güncelleme: 03.03.2020 05:20
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de düzenlenen topçu atışı saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak için başsağlığı mesajı yayımladı.Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşımız 2 Mart 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen topçu atışı sırasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: DHA