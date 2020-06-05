MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
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MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir askerin şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını bildirdi.

MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
05.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:13

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir askerin şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdlib'de 5 Haziran'da zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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