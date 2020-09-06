MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu
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MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), bugün İdlib bölgesinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucunda Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın şehit olduğunu bildirdi.

MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu
06.09.2020 22:55 | Son Güncelleme: 06.09.2020 22:59

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), bugün İdlib bölgesinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucunda Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "İdlib bölgesinde, 06 Eylül 2020 tarihinde, teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi. 

BAKAN AKAR'DAN, BAŞSAĞLIĞI MESAJI 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Silah arkadaşımız, 06 Eylül 2020 tarihinde, teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi. 

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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