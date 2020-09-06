MSB: "İdlib' de 1 asker şehit oldu"
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MSB: "İdlib' de 1 asker şehit oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir askerin yaralandığını ve sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MSB:
06.09.2020 22:52 | Son Güncelleme: 06.09.2020 22:56

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir askerin yaralandığını ve sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "İdlib bölgesinde, 06 Eylül 2020 tarihinde, teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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