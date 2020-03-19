MSB: İdlib'de 1 asker kalp krizi sonucu şehit oldu MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 askerin, ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 askerin, ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız, birliğinin 18 Mart 2020 tarihinde gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kaynak: DHA