MSB: "İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza rejim tarafından yapılan son...
Haberler » 3. Sayfa » MSB: "İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza rejim tarafından yapılan son... - Haberler

MSB: "İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza rejim tarafından yapılan son...

MSB: "İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir.

10.02.2020 20:06 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:06
MSB:

MSB: " bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler