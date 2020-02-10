10.02.2020 20:06 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:06

MSB: "İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA