MSB: "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre 50'den fazla rejim unsuru,...
MSB: "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre 50'den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir.
20.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:41
MSB: "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre 50'den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA
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