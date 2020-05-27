MSB: İdlib bölgesinde 1 asker şehit oldu
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MSB: İdlib bölgesinde 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib bölgesinde bugün icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında sebebi henüz tespit edilemeyen patlamada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB: İdlib bölgesinde 1 asker şehit oldu
27.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:14

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib bölgesinde bugün icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında sebebi henüz tespit edilemeyen patlamada bir askerin şehit olduğunu açıkladı. 

Suriye'nin İdlib bölgesinde yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye reğmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiri ile kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."


Kaynak: DHA

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