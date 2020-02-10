MSB: "(İdlib) Bölgede tespit edilen hedeflere derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş...
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MSB: "(İdlib) Bölgede tespit edilen hedeflere derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş...

MSB: "(İdlib) Bölgede tespit edilen hedeflere derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır.

10.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:05
MSB:

MSB: "() Bölgede tespit edilen hedeflere derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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