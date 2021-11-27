MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/ Ypg'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. " - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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