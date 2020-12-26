MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
26.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:50
MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz