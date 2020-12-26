MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
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MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

26.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:50
MSB:

MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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