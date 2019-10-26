Msb, hulusi akar'ın katıldığı nato toplantısı'ndan görüntüler yayınladı
MSB, Hulusi Akar'ın katıldığı NATO Toplantısı'ndan görüntüler yayınladıBelçika, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar'ın katıldığı NATO Savuma Bakanları Toplantısı'ndan görüntüler yayınladı.
MSB, Hulusi Akar'ın katıldığı NATO Toplantısı'ndan görüntüler yayınladı
Belçika, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar'ın katıldığı NATO Savuma Bakanları Toplantısı'ndan görüntüler yayınladı.
MSB, Hulusi Akar'ın Brüksel'de 24-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen NATO Milli Savunma Bakanları Toplantısı'na katılımını ve temaslarını bir klip haline getirerek sosyal medya hesabında yayınladı.
VİDEO: Msb, hulusi akar'ın katıldığı nato toplantısı'ndan görüntüler yayınladı