Msb, hulusi akar'ın katıldığı nato toplantısı'ndan görüntüler yayınladı

Msb, hulusi akar'ın katıldığı nato toplantısı'ndan görüntüler yayınladı

MSB, Hulusi Akar'ın katıldığı NATO Toplantısı'ndan görüntüler yayınladıBelçika, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar'ın katıldığı NATO Savuma Bakanları Toplantısı'ndan görüntüler yayınladı.

26.10.2019 17:25
Msb, hulusi akar'ın katıldığı nato toplantısı'ndan görüntüler yayınladı

MSB, Hulusi Akar'ın katıldığı NATO Toplantısı'ndan görüntüler yayınladı

Belçika, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar'ın katıldığı NATO Savuma Bakanları Toplantısı'ndan görüntüler yayınladı.

MSB, Hulusi Akar'ın Brüksel'de 24-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen NATO Milli Savunma Bakanları Toplantısı'na katılımını ve temaslarını bir klip haline getirerek sosyal medya hesabında yayınladı.

Kaynak: DHA

VİDEO: Msb, hulusi akar'ın katıldığı nato toplantısı'ndan görüntüler yayınladı
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