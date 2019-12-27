MSB: "Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda son bir yıl içerisinde yaklaşık 271 kişi...
MSB: "Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda son bir yıl içerisinde yaklaşık 271 kişi hudut birliklerimizce yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, yaklaşık 385 kişi hududu geçmeden engellenmiş, yaklaşık 250 kaçakçılık girişimi tespit edilerek önlenmiştir.
27.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:07
MSB: "Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda son bir yıl içerisinde yaklaşık 271 kişi hudut birliklerimizce yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, yaklaşık 385 kişi hududu geçmeden engellenmiş, yaklaşık 250 kaçakçılık girişimi tespit edilerek önlenmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA