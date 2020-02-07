MSB: "Hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde son bir ay içerisinde 3 bin 500'den...
MSB: "Hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde son bir ay içerisinde 3 bin 500'den fazla yasa dışı hudut geçiş teşebbüs olayına müdahale edilmiştir.
07.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:06
MSB: "Hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde son bir ay içerisinde 3 bin 500'den fazla yasa dışı hudut geçiş teşebbüs olayına müdahale edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA
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