MSB: "Hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde son bir ay içerisinde 3 bin 500'den...
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MSB: "Hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde son bir ay içerisinde 3 bin 500'den...

MSB: "Hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde son bir ay içerisinde 3 bin 500'den fazla yasa dışı hudut geçiş teşebbüs olayına müdahale edilmiştir.

07.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:06
MSB:

MSB: "Hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde son bir ay içerisinde 3 bin 500'den fazla yasa dışı hudut geçiş teşebbüs olayına müdahale edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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