MSB: Hudutlarda 8'i terör örgütü mensubu 10 kişi yakalandı - Haberler
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MSB: Hudutlarda 8'i terör örgütü mensubu 10 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: Hudutlarda 8'i terör örgütü mensubu 10 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 2'si PKK/KCK, 2'si DEAŞ mensubu 10 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 2'si PKK/KCK, 2'si DEAŞ mensubu 10 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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