Son dakika haberi... MSB: Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir