Son dakika haberi... MSB: Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
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Son dakika haberi... MSB: Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

25.02.2021 11:52 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:02
Son dakika haberi... MSB: Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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