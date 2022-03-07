Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 DHKPC mensubu yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 DHKPC mensubu yakalandı

AA, Cankut Taşdan - Güncel
 - Güncelleme:
Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 DHKPC mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 terör örgütü DHKPC mensubunun yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 terör örgütü DHKPC mensubunun yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Yunanistan, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

title