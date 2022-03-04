MSB: "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı.
MSB: "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa