MSB: "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. - Haberler

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MSB: "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB:

MSB: "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı.

MSB: "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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