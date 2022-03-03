MSB: Hudut Kartalları 4'ü FETÖ, 1'i PKK mensubu 8 kişiyi yakaladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK mensubu 8 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel